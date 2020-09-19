شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تشغل رحلة يومية ثانية إلى البحرين بدءاً من الغد والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 أعلنت طيران الإمارات تشغيل رحلة يومية ثانية إلى البحرين اعتبارا من الغد، مما سيوفر أمام العملاء خيارات للسفر بين البحرين ودبي ومختلف محطات شبكة خطوط الناقلة التي تغطي الآن أكثر من 85 وجهة.

وستعمل الرحلة اليومية الثانية بطائرات البوينج 777-300ER/ فيما يتاح الحجز على الرحلات عبر الموقع الشبكيemirates.com أو تطبيق طيران الإمارات ومراكز الاتصال أو عن طريق وكلاء السفر.

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