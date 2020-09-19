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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين تصريحات وزير خارجية تركيا بشأن "30 يونيو" والان مع التفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2020
استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري حديث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع قناة CNN TURK الذي تضمن، من بين إشارات مختلفة، تناولاً سلبياً حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالاً بثورة 30 يونيو.
وذكر المتحدث، في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم، أن هذا "يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماماً للواقع، بهدف خدمة توجهات أيديولوجية".
وأكد المتحدث الرفض الكامل لهذا النهج، منوهاً بأن "الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي الوقت نفسه بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية
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