شرطة دبي تضم أول عنصر نسائي بالإمارات في الهندسة الجنائية

السبت 19 سبتمبر 2020

قال اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إن شرطة دبي تفخر بكوادرها المتخصصة من العنصر النسائي، وبطموحهن الذي لا يحده أفق، ورغبتهن في الدخول في مجالات تخصصية مهمة ومتقدمة، مشيرا إلى كون المهندسة حمدة ماجد سعيد آل علي أول عنصر نسائي على مستوى الإمارات تعمل في مجال الهندسة الجنائية.



وأكد المنصوري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات، حرص الإدارة على تمكين العنصر النسائي وإتاحة المجال لهن للعمل في مثل هذه التخصصات، وتقديم الدعم اللازم لهن عبر الدورات التدريبية المتقدمة، والتأهيل المستمر من خلال برامج ترفع من مستوى الكفاءة والقدرة لأداء المهام الجسام الملقاة على عاتق المؤسسة.

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ولفتت الوكالة الإماراتية إلى أن المهندسة حمدة ماجد سعيد آل علي، مساعد خبير، أول عنصر نسائي على مستوى الإمارات تعمل في مجال الهندسة الجنائية، لتشكل إضافة قيمة لنجاحات العنصر النسائي عبر مشاركتها الفعالة والمهمة في العديد من القضايا، والانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينة الآثار المرتبطة بحوادث وقضايا الكهرباء مع الفرق المتخصصة.

وتتمثل مهام قسم الهندسة الجنائية بإدارة الأدلة الجنائية التخصصية في تحليل الجريمة المتعلقة بحوادث الكهرباء والكشف عن مسبباتها باستخدام أفضل الطرق والأساليب الهندسية الحديثة، عبر المشاركة مع الفرق المتخصصة في الانتقال إلى مسرح الجريمة أو الحادث لإظهار الأدلة الكهربائية، وإعداد التقارير الكتابية والفنية، ويضم القسم نخبة من شباب الإمارات من أصحاب التخصصات الهندسية في مجالات مختلفة، منها الهندسة المدنية، وهندسة المواد، والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية.

وقالت مساعد خبير مهندس حمدة آل علي: "إنني أفخر بانتمائي لشرطة دبي، كونها مؤسسة شرطية حققت تفوقا محليا وإقليميا وعالميا منقطع النظير، ما يجعلها مقصدا وطموحا لكل شاب وشابة يبحث عن التميز في المجال الشرطي والوظيفي.. وإنني اليوم أعمل مع فريق عمل مميز وذي كفاءة عالية صفا واحدا وبروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف في القضايا والحوادث التي نعمل عليها".