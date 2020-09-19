الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غد

السبت 19 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.



والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وجنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 المد الثاني عند 03:24، والجزر الأول عند الساعة 08:43، والجزر الثاني عند الساعة 21:11.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 11:22 الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 17:46، والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 26 90 15

دبــي 41 25 90 10

الشارقة 42 26 85 10

عجمان 40 26 80 15

أم القيوين 40 27 85 15

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رأس الخيمة 39 22 80 10

الفجيرة 38 29 50 10

العين 42 26 75 10

ليوا 45 22 95 10

الرويس 39 25 90 25

السلع 41 27 90 25

دلما 38 29 75 40

طنب الكبرى 38 30 80 45

طنب الصغرى 38 30 80 45

أبو موسى 38 30 80 45.