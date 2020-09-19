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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على اثنين من قادة "داعش" غربي العراق والان مع التفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2020
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، القبض على اثنين من قادة تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار، غربي البلاد.
وأصدرت وكالة الاستخبارات بيانا، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع )، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".
وأضاف البيان أن "هذين الإرهابيين هما آمران في ما يسمى قاطع الرمادي ولاية الأنبار، واشتركا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة".
وطبقاً للبيان، اعترف الموقوفان ومن خلال التحقيقات الأولية معهما، بنيتهما تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة، بعدما كانا قد هربا إلى إحدى دول الجوار، مشيراً إلى إحالتهما للقضاء.
وفي سياق متصل، شرعت قوة أمنية مشتركة بعمليات مداهمة وتفتيش بعدد من المناطق في محافظة ديالى بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم، بحسب قيادة عمليات ديالى.
والجمعة، وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية العراقية، وعناصر من داعش، دون تسجيل أي خسائر أو إصابات في صفوف القوات العراقية.
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