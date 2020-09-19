شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو تؤكد دعمها لمصر في ملف سد النهضة والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية.

وبحسب مصادر إعلامية تضمنت الرسالة دعم بلاده لموقف مصر تجاه التعامل مع قضية سد النهضة. Advertisements وأعربت الكونغو عن تطلعها لتطوير العلاقات الثنائية مع القاهرة والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى.

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