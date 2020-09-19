شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن .. 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الأردن 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4540 إصابة. وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و191 حالة محلية، مشيرةً إلى تسجيل 161 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2659 حالة، كما سُجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 30 حالة.

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