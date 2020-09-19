شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3907 إصابات جديدة بكورونا و 83 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت تسجيل 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 315597 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 83 حالة وفاة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 8491 حالة بعد تسجيل 83 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 239549 بعد تسجيل 4235 حالة شفاء اليوم أيضا.

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