شكرا لقرائتكم خبر عن "ممنوع الكلام والأكل".. "بروتوكول" كورونا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث الرئاسي، هاري روك اليوم السبت أن الرئيس رودريجو دوتيرتي قرر الإبقاء على التباعد الاجتماعي مسافة متر واحد بين الركاب في وسائل النقل العام، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلبينية اليوم .
وأضاف روك أن بروتوكولات الصحة والسلامة سيتم أيضا تطبيقها، من بين ذلك "ممنوع الكلام، ممنوع الأكل" داخل مركبة نقل عام.
وكانت مسافة التباعد الاجتماعي متر واحد، في وسائل النقل العام قد تم تقليصها إلى 75ر0 متر بدءا من 14 أيلول/سبتمبر فى محاولة لإنعاش الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة النقل أنها "ستنفذ بشكل صارم" قرار الرئيس، مشيرة إلى أن ذلك يعادل أقل من نصف القدرة الاستيعابية لمعظم مركبات النقل العام.
كانت هذه تفاصيل خبر "ممنوع الكلام والأكل".. "بروتوكول" كورونا في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.