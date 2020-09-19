شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستنكر تصريحات وزير خارجية تركيا السلبية عن مصر والان نبدء بالتفاصيل

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري حديث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع قناة CNN TURK والذي تضمن ، من بين إشارات مختلفة ، تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بـ "ثورة 30 يونيو".

وقال المتحدث ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت، إن هذا "يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية".

وأكد المتحدث الرفض الكامل لهذا النهج، منوها إلى أن "الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية".