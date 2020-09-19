الفلبين تمنع الأكل والكلام في وسائل النقل العامة



سجلت الفلبين 3962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 283 ألفاً و460، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث الرئاسي، هاري روك اليوم السبت أن الرئيس رودريجو دوتيرتي قرر الإبقاء على التباعد الاجتماعي مسافة متر واحد بين الركاب في وسائل النقل العام، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلبينية اليوم .

وأضاف روك أن بروتوكولات الصحة والسلامة سيتم أيضا تطبيقها، من بين ذلك "ممنوع الكلام، ممنوع الأكل" داخل مركبة نقل عام.

وكانت مسافة التباعد الاجتماعي متر واحد، في وسائل النقل العام قد تم تقليصها إلى 75.0 متر بدءاً من 14 أيلول/سبتمبر فى محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة النقل أنها "ستنفذ بشكل صارم" قرار الرئيس، مشيرة إلى أن ذلك يعادل أقل من نصف القدرة الاستيعابية لمعظم مركبات النقل العام.



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