ترامب يتوقع إتاحة لقاح فيروس كورونا لكل أمريكي بحلول أبريل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يتوقع توفر عدد كاف من لقاح مضاد لفيروس كورونا لكل الأمريكيين بحلول أبريل نيسان.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي "ستتاح مئات الملايين من الجرعات كل شهر، ونتوقع أن تكون هناك لقاحات (جرعات) كافية لكل أمريكي بحلول أبريل نيسان".

وأضاف أن توزيع اللقاح سيبدأ خلال 24 ساعة من إقراره من قبل مسؤولي الصحة.

وقال الرئيس الأمريكي "خلال وقت قصير سيكون لدينا لقاح آمن وفعال وسنهزم الفيروس".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن من الممكن إقرار لقاح في أكتوبر تشرين الأول وهو حد زمني طموح قال بعض الخبراء إن من المستبعد الوفاء به.



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