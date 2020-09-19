اخبار العالم

نائب يدعو الحكومة لاستمرار جهود مكافحة الفساد وعدم الرضوخ لاي ضغوط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعا النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، السبت، الحكومة الى استمرار جهودها ضد الفاسدين وان تطال الذين ما زالوا يمتهنون الفساد ويسيؤون الى الدولة.
وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، اننا "في الوقت الذي نثمن فيه الخطوات التي اتخذتها الحكومة باتجاه محاسبة الفاسدين واعتقال البعض منهم، فاننا نشد على يدها وندعمها في هذه الجهود".

واضاف بخاتي،: "نتمنى من الحكومة الاستمرار في تلك الجهود بدعم شعبي وسياسي وعدم الرضوخ لاي ضغوط ، وان تطال اكثر الفاسدين الذين ما زالوا يمتهنون الفساد ويسيؤون الى بناء الدولة"، مشدداً :"سنبقى داعمين للحكومة في جهودها ونقف معها في كشف هؤلاء الفاسدين وتعريتهم امام الرأي العام العراقي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو الحكومة لاستمرار جهود مكافحة الفساد وعدم الرضوخ لاي ضغوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا