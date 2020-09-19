نائب يدعو الحكومة لاستمرار جهود مكافحة الفساد وعدم الرضوخ لاي ضغوط

وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، اننا "في الوقت الذي نثمن فيه الخطوات التي اتخذتها الحكومة باتجاه محاسبة الفاسدين واعتقال البعض منهم، فاننا نشد على يدها وندعمها في هذه الجهود".

واضاف بخاتي،: "نتمنى من الحكومة الاستمرار في تلك الجهود بدعم شعبي وسياسي وعدم الرضوخ لاي ضغوط ، وان تطال اكثر الفاسدين الذين ما زالوا يمتهنون الفساد ويسيؤون الى بناء الدولة"، مشدداً :"سنبقى داعمين للحكومة في جهودها ونقف معها في كشف هؤلاء الفاسدين وتعريتهم امام الرأي العام العراقي".