نائب يدعو الحكومة لاستمرار جهود مكافحة الفساد وعدم الرضوخ لاي ضغوط

دعا النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، السبت، الحكومة الى استمرار جهودها ضد الفاسدين وان تطال الذين ما زالوا يمتهنون الفساد ويسيؤون الى الدولة.
واضاف بخاتي،: "نتمنى من الحكومة الاستمرار في تلك الجهود بدعم شعبي وسياسي وعدم الرضوخ لاي ضغوط ، وان تطال اكثر الفاسدين الذين ما زالوا يمتهنون الفساد ويسيؤون الى بناء الدولة"، مشدداً :"سنبقى داعمين للحكومة في جهودها ونقف معها في كشف هؤلاء الفاسدين وتعريتهم امام الرأي العام العراقي".
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