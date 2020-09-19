وشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي اندية الدوري الممتاز وتم اتخاذ القرارات التالية: -يعتبر الموسم الحالي موسم انتقالات حرة.

-من حق الاندية التعاقد مع لاعب اجنبي واحد داخل الملعب والثاني كاحتياط.

- نظام الدوري سيكون مشابهاً لنظام دوري الموسم السابق وحسب ظروف البلاد.

- تأجيل الدوري يعتمد على رزنامة المنتخب الوطني.

-في حالة انسحاب أحد الفرق الـ12 من الدوري الممتاز سيتم اضافة فريق بدلا منه.

-يفرض على الاندية الجديدة التعاقد مع لاعبي اجنبي

-اتحاد السلة سيقوم بانشاء اكثر من 40 مدرسة سلوية في بغداد بدعم من وزارة الشباب والرياضة.

-سقوف العقود ستكون 60 مليون للاعبين المنتخب و 50 مليون للاعبين المحليين.

-الفريق الاول سيمثل العراق اسيوياً والثاني عربياً وفي حالة اعتذار أحدها سيتم استبداله بفريق اخر .

-يضاف الى عقود اللاعبين، بند ينهى العقد دون دفع باقي الدفعات المالية في حالة عودة ازمة - تأجيل الدوري يعتمد على رزنامة المنتخب الوطني.-في حالة انسحاب أحد الفرق الـ12 من الدوري الممتاز سيتم اضافة فريق بدلا منه.-يفرض على الاندية الجديدة التعاقد مع لاعبي اجنبي-اتحاد السلة سيقوم بانشاء اكثر من 40 مدرسة سلوية في بغداد بدعم من وزارة الشباب والرياضة.-سقوف العقود ستكون 60 مليون للاعبين المنتخب و 50 مليون للاعبين المحليين.-الفريق الاول سيمثل العراق اسيوياً والثاني عربياً وفي حالة اعتذار أحدها سيتم استبداله بفريق اخر .-يضاف الى عقود اللاعبين، بند ينهى العقد دون دفع باقي الدفعات المالية في حالة عودة ازمة كورونا ومن المقرر ان ينطلق الموسم الجديد رسمياً في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.



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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يضيف بنداً في عقود اللاعبين يتعلق بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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