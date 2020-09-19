تشكيلة الهيئة الإدارية الجديدة لنادي القوة الجوية

رياضة 2020-09-19 | 17:13 867 مشاهدة انتهت انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لنادي القوة الجوية، قبل قليل، بفوز اللواء الطيار شهاب جاهد علي برئاسة النادي. وفاز بعضوية النادي كل من اللواء محمد صوب الله محمد والكابتن سمير كاظم والكابتن حمادي احمد والكابتن علي زغير ورشا طالب وماجد الساعدي وموفق زيدان والكابتن هيثم كاظم بعضوية الهيئة الادارية للنادي. وفيما التشكيل الجديد للهيئة الإدارية للصقور:

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شهاب جاهد علي – رئيساً للنادي شهاب جاهد علي – رئيساً للنادي سمير كاظم - نائباً لرئيس الهيئة الإدارية اللواء محمد صوب الله محمد - اميناً لسر الهيئة الإدارية موفق الزهيري - اميناً مالياً للهيئة

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