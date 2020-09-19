بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 30 مليونا و719 ألفا و365 بحسب آخر إحصاءات نشرها موقع ورلد ميتر المتخصص برصد كل الأرقام المتعلقة بتفشي الوباء حول العالم.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المتوفين بلغ 956 ألفا و881 حالة، وعدد المتعافين 22 مليونا و353 ألفا و 357 حالة.
وتصدرت الولايات المتحدة عدد المصابين بـ6 ملايين و925 ألفا و941 حالة، تليها الهند بـ5 ملايين و308 آلاف و14 حالة، فالبرازيل بـ4 ملايين و497 ألفا و434 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.