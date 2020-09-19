بالأرقام.. حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا حول العالم

وتشير الأرقام إلى أن عدد المتوفين بلغ 956 ألفا و881 حالة، وعدد المتعافين 22 مليونا و353 ألفا و 357 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة عدد المصابين بـ6 ملايين و925 ألفا و941 حالة، تليها الهند بـ5 ملايين و308 آلاف و14 حالة، فالبرازيل بـ4 ملايين و497 ألفا و434 حالة.