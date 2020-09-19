الجيش والحشد يقتلان خمسة “دواعش” جنوب الموصل

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء 30 بالحشد بالتعاون مع الجيش قتلت خمسة عناصر من داعش في زور كنعوص جنوب الموصل و خاضت اشتباكات عنيفة مع الارهابيين".

واضاف ان "الدواعش كانوا مختبئين بين الأشجار والقصب في ضفاف نهر دجلة في محاولة لايقاع اكبر عدد من افراد الحشد والقوات الامنية".