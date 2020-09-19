اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن قتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش” الارهابي جنوب الموصل.
وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء 30 بالحشد بالتعاون مع الجيش قتلت خمسة عناصر من داعش في زور كنعوص جنوب الموصل و خاضت اشتباكات عنيفة مع الارهابيين".
واضاف ان "الدواعش كانوا مختبئين بين الأشجار والقصب في ضفاف نهر دجلة في محاولة لايقاع اكبر عدد من افراد الحشد والقوات الامنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش والحشد يقتلان خمسة “دواعش” جنوب الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.