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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غد

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

 

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وجنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

 

والخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 المد الثاني عند 03:24، والجزر الأول عند الساعة 08:43، والجزر الثاني عند الساعة 21:11.

 

وبحر عمان خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 11:22 الثاني عند الساعة 00:23، والجزر الأول عند الساعة 17:46، والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

 

 

 

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

 

 

أبو ظبي 42 26 90 15

 

 

 

دبــي 41 25 90 10

 

 

 

الشارقة 42 26 85 10

 

 

 

عجمان 40 26 80 15

 

 

 

أم القيوين 40 27 85 15

 

 

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رأس الخيمة 39 22 80 10

 

 

 

الفجيرة 38 29 50 10

 

 

 

العين 42 26 75 10

 

 

 

ليوا 45 22 95 10

 

 

 

الرويس 39 25 90 25

 

 

 

السلع 41 27 90 25

 

 

 

دلما 38 29 75 40

 

 

 

طنب الكبرى 38 30 80 45

 

 

 

طنب الصغرى 38 30 80 45

 

 

 

أبو موسى 38 30 80 45.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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