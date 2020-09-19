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محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً جهود دعم السلام في المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً جهود دعم السلام في المنطقة

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.. بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف جوانب التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة.

 

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كما ناقش  خلال الاتصال.. عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

 

وتطرقا في هذا الصدد إلى أهمية معاهدة السلام التاريخية التي وقعتها دولة الإمارات ودولة إسرائيل في تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام وتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعا ومستقبلها.

 

 

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