مصر تستنكر تصريحات الخارجية التركي: ادعاءات تفتقر المصداقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استنكرت مصر الحديث المتناقض الذي يفتقد المصداقية الذي تتناول به تركيا الأوضاع في مصر، واعتبرته يهدف توجهات أنقرة الأيديولجية، في غشارة إلى حكومة "العدالة والتنمية" الإخوانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، السبت، في بيان صحفي إن "حديث وزير الخارجية التركي (جاويش أوغلو) مع قناة (CNN TURK) والذي تضمن -من بين إشارات مختلفة- تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية."
وأكد المتحدث الرفض الكامل لهذا النهج التركي، منوها إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.
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