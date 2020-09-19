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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكونغو تؤكد دعمها لمصر في ملف سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية.
وبحسب مصادر إعلامية تضمنت الرسالة دعم بلاده لموقف مصر تجاه التعامل مع قضية سد النهضة.
وأعربت الكونغو عن تطلعها لتطوير العلاقات الثنائية مع القاهرة والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى.
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