شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكونغو تؤكد دعمها لمصر في ملف سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية.

Advertisements وبحسب مصادر إعلامية تضمنت الرسالة دعم بلاده لموقف مصر تجاه التعامل مع قضية سد النهضة. وأعربت الكونغو عن تطلعها لتطوير العلاقات الثنائية مع القاهرة والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى.

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