شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعي رجل الأعمال محمد فريد خميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء للنائب البرلماني محمود خميس، في وفاة شقيقه رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي وافته المنية اليوم السبت.

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وقال رئيس مجلس النواب في برقية عزاء: "يتقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازي للنائب محمود خميس عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".