شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف غسل محمد على أموال الإخوان عن طريق شركة "أملاك" فى أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة معلومات عن تفاصيل الشراكة المالية بين الإخوان والمقاول الهارب محمد على، حيث أشارت إلى أن شركة "أملاك"، التى أعلن محمد على عن تأسيسها خلال الأسابيع الماضية فى أسبانيا، هى فى الأساس عبارة عن شراكة بين محمد على وعبد الرحمن أبو دية رجل الأعمال الفلسطينى، الذى يعمل فى مجال الإعلام الإخواني.

وذكرت المصادر أن العلاقة بين الإخوان ومحمد على دخلت فى إطار غسيل الأموال، حيث أصبحت أعمال الشركة بمثابة واجهة للتبرعات المالية التى تتلقاها الجماعة بطريقة غير مشروعة، وأن نشاطات الشركة المحدودة للغاية فى أسبانيا، الهدف منها التغطية على حركة أموال الجماعة بين العواصم الأوروبية.

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وأوضحت المصادر أن أحد المشروعات المعلقة بين محمد على والإخوان هو تدشين قناة فضائية تنطلق من أحد العواصم الأوروبية، وفى الغالب لندن برئاسة المذيع الإخواني أسامة جاويش، إلا أن المشروع معطل منذ فترة بسبب تعسر بعض الإجراءات.