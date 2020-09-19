العراق: القبض على 14 إرهابيا وتدمير عدد من الأوكار في سامراء

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ
أعلنت خلية الإعلام الأمني للجيش العراقي، اليوم السبت القبض على 14 إرهابيا وتدمير أوكار للإرهابيين خلال 30 يوما ضمن العمليات الأمنية في قضاء سامراء.
وذكرت الخلية - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قطعات قيادة عمليات سامراء تواصل عملياتها لملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، فضلا عن تدمير أوكار الإرهابيين ونصب الكمائن ورفع العبوات من مخلفات عناصر داعش".
وأضافت أنها تمكنت خلال فترة 30 يوما الماضية، إن القاء القبض على 126 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة و14 متهماً وفق المادة 4 إرهاب، كما دمرت أعدادا كبيرة من أوكار الإرهابيين ورفعت مئات العبوات الناسفة، مشيرة إلى أن العمليات الاستباقية ما زالت مستمرة.
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