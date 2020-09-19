محافظ أسوان يوافق على إنشاء 8 فصول جديدة للتمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، على فتح بعض الفصول الإضافية بمدارس التمريض، لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب.

وستصل أعداد الطلاب إلى 1104 موزعين على 32 فصلا داخل 13 مدرسة تمريض، تلبية لمناشدات أولياء الأمور.

وكان محافظ أسوان عقد عدة لقاءات مع عمد ومشايخ قريتي بلانة وعنيبة بمركز نصر النوبة، ومدينتي الرديسية والبصيلية بمركز إدفو، بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.