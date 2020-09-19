أكبر مظاهرة في تايلاند منذ سنوات احتجاجًا على الحكومة والملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت وكالة رويترز، أنه شارك نحو 20 ألفا في مظاهرة في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم السبت احتجاجا على حكومة قائد الانقلاب السابق رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا كما دعا الكثير من المتظاهرين أيضا لإصلاح النظام الملكي.

وهتف البعض "يسقط نظام الإقطاع.. يحيا الشعب" في أكبر مظاهرة تشهدها بانكوك منذ تولي برايوت السلطة في انقلاب عام 2014.

وبدأت الاحتجاجات في التنامي في تايلاند منذ منتصف يوليو للمطالبة بتنحي الحكومة وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات. كما كسر المتظاهرون حاجز انتقاد الملكية الذي كان محظورا من قبل.

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وقال منظمون للمظاهرة اليوم إنها اجتذبت 50 ألف مشارك. وقالت الشرطة إن 18 ألفا على الأقل شاركوا وحتى هذا العدد يجعلها أكبر من مظاهرة خرجت الشهر الماضي. وقال المحتجون إنهم يعتزمون البقاء خلال الليل وتنظيم مسيرة لمقر الحكومة صباح غد الأحد.

ولم يتسن التواصل مع القصر الملكي للحصول على تعليق على المظاهرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة "يمكن للمواطنين الاحتجاج لكن عليهم الالتزام بالسلمية وحدود القانون".

ويوافق تاريخ اليوم ذكرى انقلاب في 2006 على رئيس الوزراء وقتها تاكسين شيناواترا. وكان الكثير من أنصاره من أصحاب القمصان الحمراء من بين المحتجين وكانت قد دارت بينهم وبين القمصان الصفراء الموالين للمؤسسات القائمة اشتباكات قبل عقد.