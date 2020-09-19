محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
صرح مصدر أمني بأن ما تناولته بعض مواقع جماعة الإخوان الإرهابية، ادعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة، وأن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوي الخلفيات الجنائية استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف.
واضاف المصدر، أن قوات الأمن انتقلت على الفور، وتراجع سيارات الشرطة التقليدية قد جاء بهدف تمكين القوات المعنية بمكافحة الشغب من الوصول إلى مكان الواقعة، والتي تمكنت من السيطرة الفورية على المشاجرة وضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فيها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالداخلية ينفي إلقاء زجاجات مولوتوف على سيارات الشرطة بالعاشر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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