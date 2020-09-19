طارق شوقي: الدراسة في موعدها.. والتعليم "أون لاين" ليس بدعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث حول تأجيل موعد بدء الدراسة خلال العام الجديد شائعة لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الدراسة في موعدها المعلن مسبقًا يوم 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" على فضائية "القاهرة والناس"، أن قرارًا مهمًّا مثل ذلك لا يخرج إلا بقرار رسمي من الدولة، والحكومة لم تعلن ذلك إطلاقًا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خير دليل على ذلك التأكيد في حضور اجتماع الرئيس السيسي الأخير، لافتًا إلى أن الشكوى الحالية لا تأتي ممن يروج للشائعة وإنما ممن يقرأها ويصدقها.

وأكد شوقي أن التعليم "أون لاين" أو الرقمي أصبح سائدًا في العالم كله وليست بدعة نخترعها، وتسعى الوزارة إلى مواكبة العصر وتأهيل الأجيال والتعامل مع مستجدات العصر والأدوات الجديدة، ومع ذلك لا تتجاهل الأدوات القديمة من الفصول والمدرسين والكتب.

وتابع وزير التربية والتعليم: تم الاستثمار في محتوى رقمي اختياري كنوع من زيادة المصادر المتاحة؛ حيث أصبح يوجد الآن المدرس والكتاب وآلاف من المصادر الأخرى التي تنفع الطالب، وعلى الجميع أن لا يخشاها؛ بل يعتبرها إضافة ضخمة جدًّا وترفع من مستوى الجودة التعليمية.