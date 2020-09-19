مصر ترفض تصريحات تركيا بشأن 30 يونيو: "سلبية ومنافية للواقع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رفضت مصر تصريحات وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد منذ 30 يونيو 2013.

وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، السبت، إن حديث أوغلو مع قناة "سي إن إن تورك" تضمن إشارات مختلفة تناولت بطريقة سلبية "حول شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تمامًا للواقع بهدف خدمة توجهات أيدولوجية".

وأكد رفض مصر "الكامل لهذا النهض"، مُعتبرًا أن "الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية".