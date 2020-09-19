الخرطوم تقضي بالسجن لأعضاء مركز فنون

قامت محكمة سودانية بالسجن لمدة شهرين لخمسة أعضاء في مركز للفنون بينهم فتاة بتهمة الازعاج العام والإخلال بالسلامة العامة حسب ما قال عضو فريق الدفاع الجمعة. وفقا لسكاي نيوز.
وصرح المحامي عثمان البصري بأن محكمة قسم الخرطوم الأوسط قضت الخميس بالسجن لمدة شهرين لخمسة أعضاء من مركز "فيد" للفنون وبينهم الشابة دعاء طارق.
و أضاف أنه كذلك حكمت المحكمة بغرامة قدرها 5000 جنيه على كل متهم.
و وفقا لعضو فريق الدفاع أنهيمكن تقديم طعن في الحكم خلال 15 يوما من صدوره .
ومن المنتظر أن تشهد المحكمة يوم الأحد محاكمة المجموعة الثانية من أعضاء "فيد" والبالغ عددهم ستة لذات التهم وفقا للمحامي الذي توقع أن يتلقوا الحكم نفسه.
ومن ناحيتها قالت الناشطة السودانية تهاني عباس إنها من فريق مناصرة دعاء طارق وهي الشابة السودانية الوحيدةفي مركز الفنون وكانت قد ادعت أنها تعرضت إلى الصفع على وجهها من أحد أفراد الشرطة.
و الجدير بالذكر أن "فيد" هو مركز للفنون يتبع مجموعة "المعمل المدني" أو "سيفيك لاب" الثقافية الفنية المستقلة ويعمل على توثيق أحداث ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام عمر البشير، من خلال الفنون مثل العروض المسرحية والرسم.
وترجع القضية، حسب ما أفادت عباس إلى العاشر من أغسطس حين قدّم سكان في حي الزهور بالخرطوم بلاغا ضد مجموعة "فيد" بسبب تجارب الأداء التي تؤديها في مقرها وخرق الحظر المفروض بسبب كوفيد-19.
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