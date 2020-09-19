اخبار العالم

الخرطوم تقضي بالسجن لأعضاء مركز فنون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قامت محكمة سودانية بالسجن لمدة شهرين لخمسة أعضاء في مركز للفنون بينهم فتاة بتهمة الازعاج العام والإخلال بالسلامة العامة حسب ما قال عضو فريق الدفاع الجمعة. وفقا لسكاي نيوز.

 

وصرح المحامي عثمان البصري بأن محكمة قسم الخرطوم الأوسط قضت الخميس بالسجن لمدة شهرين لخمسة أعضاء من مركز "فيد" للفنون وبينهم الشابة دعاء طارق.

 

و أضاف أنه كذلك حكمت المحكمة بغرامة قدرها 5000 جنيه على كل متهم.

 

و وفقا لعضو فريق الدفاع أنه

يمكن تقديم طعن في الحكم خلال 15 يوما من صدوره .

 

Advertisements

ومن المنتظر أن تشهد المحكمة يوم الأحد محاكمة المجموعة الثانية من أعضاء "فيد" والبالغ عددهم ستة لذات التهم وفقا للمحامي الذي توقع أن يتلقوا الحكم نفسه.

 

ومن ناحيتها  قالت الناشطة السودانية تهاني عباس إنها من فريق مناصرة دعاء طارق وهي الشابة السودانية الوحيدة

في مركز الفنون وكانت قد ادعت أنها تعرضت إلى الصفع على وجهها من أحد أفراد الشرطة.

 

و الجدير بالذكر أن "فيد" هو مركز للفنون يتبع مجموعة "المعمل المدني" أو "سيفيك لاب" الثقافية الفنية المستقلة ويعمل على توثيق أحداث ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام عمر البشير، من خلال الفنون مثل العروض المسرحية والرسم.

 

وترجع القضية، حسب ما أفادت عباس إلى العاشر من أغسطس حين قدّم سكان في حي الزهور بالخرطوم بلاغا ضد مجموعة "فيد" بسبب تجارب الأداء التي تؤديها في مقرها وخرق الحظر المفروض بسبب كوفيد-19.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تقضي بالسجن لأعضاء مركز فنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا