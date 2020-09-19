قيمته 3 ملايين دولار.. العثور على " الكنز المسروق" برومانيا

كشفت السلطات الرومانية اكتشاف حوالي 200 كتاب قديم بقيمة تقرب من 3 ملايين دولار كانت قد سُرقت من مستودع في بريطانيا عام 2017 وفقا لسكاي نيوز.

و تضمنت كتب بارزة لغاليليو وإسحاق نيوتن وأخرى قديمة لبتراركا من القرن الرابع عشر وإصدارات نادرة لدانتي فضلا عن حوالي 80 مسودة رسومات للفنان الإسباني غويا قد سُرقت خلال عملية سطو لافتة ليل 29 إلى 30 يناير 2017.

هذا وقد دخل اللصوص من سقف مستودع في فلتهام قرب لندن قبل النزول 12 مترا على الحبال من دون كشفهم عن طريق

أجهزة رصد التحركات ثم خرجوا بالطريقة عينها.

و قد اعتقلت السلطات الرومانية 4 مشتبه بهم من الجنسية الرومانية في يونيو 2019 إثر حوالي 30 مداهمة في شمال شرق رومانيا فيما أوقفت السلطات البريطانية عشرات آخرين لم تكشف جنسياتهم.

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هذا إلي جانب توقيف روماني في مدينة تورينو الإيطالية في يناير و هو الرأس المدبر المفترض لهذه الشبكة و لعبت المعلومات التي أدلى دور حاسم في نجاح هذه العملية و التي تعاونت فيها أجهزة

الشرطة في بريطانيا وإيطاليا ورومانيا بحسب بيان لوكالة "يوروغست" القضائية الأوروبية.

و تم اكتشاف المسروقات الثمينة يوم الأربعاء داخل منزل في مقاطعة نيامت شمال شرق رومانيا وبيّنت صور نشرتها النيابة العامة الرومانية الأعمال موضبة في أكياس بلاستيكية ومخبأة في حفرة من الخرسانة مغطاة بكميات من الردم.

و في هذا الشأن وضحت الشرطة البريطانية إن هذه الكتب قيّمة للغاية ولا بديل عنها وترتدي أهمية هائلة للتراث الثقافي الدولي.

حيث أفاد المحققون البريطانيون بأن جزءا من المشتبه بهم وهم أعضاء في عصابة تتخذ في شمال شرق رومانيا مقرا لها و ارتكبوا إحدى عشر عملية سطو أخرى في بريطانيا مستخدمين بصورة عامة أسلوب الاقتحام عينه وسرقوا خلالها مقتنيات تقدر قيمتها بمليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار).