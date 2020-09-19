وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا

تلقى وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس أول جرعة من فيروس كورونا المستجد .aspx'> لقاح فيروس كورونا المستجد ، بعد أن أجازت الإمارات استخدام اللقاح للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول.

وأفادت وزارة الصحة ، في بيان اليوم السبت ، بأن الوزير تلقى اللقاح "تماشياً مع خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي

والتي تتضمن تقديم لقاح كورونا لفئات محددة من خط الدفاع الأول".

وقال العويس: "نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

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وأضاف أن التجارب السريرية للقاح التي

أجراها القطاع الصحي في الدولة أظهرت نتائج ايجابية، وأثبتت أنه آمن وفعال وسيسهم في تقليل الخسائر التي تتسببت بها الجائحة والحفاظ على الأرواح.

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية "سينوفارم"، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

واللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب كونها تضم أكثر من 200 جنسية.