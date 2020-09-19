أوكرانيا تسجل 3240 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا

سجلت أوكرانيا، 3240 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 172 ألفا و712 حالة وفقا لقناة روسيا اليوم.



وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا

- وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم - بأن البلاد سجلت 48 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و516 حالة.



ووفقا للبيانات فإن هناك 1268 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 76 ألفا و754 حالة.

شهدت كييف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي إذ سجلت 400 حالة تليها منطقة ترنوبل 311 حالة ثم أوديسا بـ281 حالة.