المعارضة الإيرانية تطالب بفتح السجون للتفتيش

قامت ‏زعيمة المعارضة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق مريم رجوي بالمطالبة برفع الحصانة عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأكدت أن مليارات الدولارات من عائدات النفط تذهب في جيب خامنئي وفقا لعربية نت.

وهددت بسقوط نظام إيران وذلك بسبب تعدد الانتفاضات الشعبية التي ستهز أركانه مضيفة أنه يجب فرض عقوبات شاملة على القيادات في طهران.

حيث أعلنت أن النظام الإيراني يعتقل مدنيين وأطفالا في سجونه مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت اعتقالات

عشوائية في البلاد مطلبة بإجبار السلطات الإيرانية على فتح سجونها للتفتيش.

هذا و قد صرحت رجوي أن الشعب الإيراني لا يريد حروبا إقليمية وسلاحا نوويا.

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و في قضية إعدام المصارع نويد أفكاري قالت أن آخر رسالة لبطل المصارعة الإيراني أشارت لنضاله ضد النظام أن المصارع نويد أفكاري شدد قبل إعدامه على مواجهته للنظام.

و الجدير بالذكر أن إيران أعلنت السبت الماضي

تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد و الذي أدين بقتل موظف حكومي على هامش أعمال شغب في صيف العام 2018 بالرغم من مناشدات دولية لعدم تنفيذ الحكم الخطوة التي أثارت صدمة اللجنة الأولمبية الدولية.

حيث تم اعتقال أفكاري البالغ من العمر 27 عاما في سبتمبر من العام 2018 و ذلك لاتهامه بقتل مسؤول حكومي طعنا بالسكين في مدينة شيراز (جنوبا) في محافظة فارس الإيرانية.

هذا و قد أثارت قضيته جدلا مطلع الشهر الحالي في المجتمع الدولي مع تأكيد صدور حكم إعدام بحقه لإدانته بالقتل العمد و الذي تم تنفيذه السبت الماضي.