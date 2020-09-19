بوتين: روسيا مضطرة لتطوير الصواريخ بعد انسحاب واشنطن

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا مضطرة لتطوير الصواريخ فرط صوتية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الدفاع الجوي الصاروخي وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك. اتفاقية الدفاع الجوي الصاروخي وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقاء مع المدير العام لشركة انتاج الآليات العسكرية هيربرت يفريموف: "إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الدفاع الصاروخي من العام 2002 دفع روسيا إلى تطوير الأسلحة فرط الصوتية. اتفاقية الدفاع الصاروخي من العام 2002 دفع روسيا إلى تطوير الأسلحة فرط الصوتية. ولذلك يجب علينا انتاج هذه الأسلحة ردا على قيام الولايات المتحدة بنشر منظومات الدفاع الصاروخي، والتي من شأنها مستقبلا تعطين قدراتنا النووية".

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