كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية اليونانية: الخيار يعود لتركيا إما حوار أو قائمة عقوبات أوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، أن الخيار يعود لتركيا إما حوار مع وقف تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يجب على تركيا أن تدرك أنها ستواجه عواقب لسلوكها الاستفزازي في البحر المتوسط.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن "الخلاف بين بلادنا وتركيا يؤثر على أوروبا بأكملها، ولا ينبغي السماح بتحركات أحادية الجانب في منطقة حدود بحرية متنازع عليها".

Advertisements

وتابع: "لا نتمنى وقوع مواجهة حادة بين أوروبا وتركيا ولكن على الأخيرة أن تدرك أنها ستواجه عواقب لسلوكها الاستفزازي".

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن "أوروبا تساند اليونان وقبرص في مواجهة تركيا وأن على أنقرة ألا تغلف دعواتها إلى الحوار بنغمة التهديد".