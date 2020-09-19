رسميا.. ضم اللاعب المغربي مراد باتنا إلى نادي الفتح السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم، رسميا ضم المغربي مراد باتنا، لاعب الجزيرة الإماراتي السابق، لمدة موسمين مقبلين.

ونشر النادي السعودي فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم السبت كشف فيه أنه “لموسمين، إدارة الفتح تتفق مع اللاعب المغربي مراد باتنا”.

وسبق للاعب المغربي (30 سنة)، أن حمل قميص العديد من الأندية الوطنية والأجنبية منها حسنية أكادير والفتح الرباطي وناديي الوحدة والجزيرة الإماراتيين.

ويشارك الوحدة السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم القادم، بعد أن حجز المركز الرابع بجدول ترتيب فرق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة من 30 جولة.

وخاض الوحدة 30 مباراة في الموسم المنتهي من الدوري السعودي للمحترفين ليجمع 49 نقطة حصدها من 16 فوز وتعادل في مباراة واحدة وخسر 13 مباراة، ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب.