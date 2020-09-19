إفران.. كورونا تتسبب في إغلاق مدرستين لمدة 14 يوما والاكتفاء بالتعليم عن بعد

قررت المديرية الإقليمية، بإفران، ابتداء من اليوم السبت، اعتماد التعليم عن بعد لمدة 14 يوما، بكل من مدرستي الإمام علي ابن أبي طالب بأزرود وخالد ابن الوليد بتمحضيت، بدل النمط التربوي القائم على التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي، بعد ظهور حالات مؤكدة بفيروس كورونا.

وبحسب بلاغ للمديرية، فإن المؤسستين المعنيتين ستظلان مفتوحة يوميا في وجه أطر هيئة التدريس من أجل إنجاز حصص التعليم عن بعد لفائدة التلاميذ.

ويضيف البلاغ، أن القرار اتخذ تفعيلا لمقتضيات المذكرة الوزارية، في شأن تدبير مسطرة تدبير حالات الإصابة ب”كوفيد” بالوسط المدرسي، بتنسيق تام مع مختلف أطراف لجنة اليقظة الاقليمية، تحت إشراف عامل الإقليم، وبتشاور متواصل مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لجهة فاس مكناس، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية، وما تقتضيه من حرص على حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وفق الأنماط التربوية المعتمدة من طرف الوزارة، حسب وضعية تطور الحالة الوبائية.