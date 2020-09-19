السبت 19 سبتمبر 2020

أعلن اتحاد المستثمرين وفاة رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جميعة المستثمرين، ومالك ومؤسس شركة النساجون الشرقيون.



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وقال في بيان صحفي اليوم السبت "فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، وغيبَ الموتُ، رائدَ الصناعةِ المصرية محمد فريد خميس بعدَ صراعٍ مع المرض".

وكان من المقرر لاتحاد المسثمرين أن يعقد جمعيته العامة له اليوم لأول مرة بدون خميس، لظروف سفره للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج.