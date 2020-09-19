شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 حوثيين خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 قُتل ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي بمعارك مستمرة ضد قوات الجيش بالقرب من منطقة العبدية بمحافظة البيضاء.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش سيطرت على مواقع عدة للمليشيا، في الوقت الذي شنت مقاتلات "التحالف" غارات استهدفت تحصينات وآليات قتالية. وبحسب المصدر فإن الغارات أدت إلى تدمير عربة مدرعة وأربع عربات عسكرية للمليشيا.

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