مبادرة "جرّة السلام" تدعم حملة "سلامٌ لبيروت"

السبت 19 سبتمبر 2020

ساهمت منتسبات سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تقديم التبرعات لصالح حملة "سلامٌ لبيروت" الإنسانية التي أطلقتها قرينة حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير وذلك من خلال إطلاق مبادرة تحت شعار "جرة السلام" يبعن من خلالها حلوى من صنعهن ويقدمن ريعها البالغ 33,700 ألف درهم لصالح الحملة التي انطلقت دعماً لمتضرري انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.



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وأوضحت الشيخة عائشة القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة أن المبادرة جاءت بدعم أكبر المتبرعين كلٍ من القيادة العامة لشرطة الشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وهو ما يؤكد أثر العمل المشترك والتكامل المؤسسي في الإمارة على تحقيق الأهداف المشتركة .. مشيرة إلى أن هذا التعاون انعكس على الفتيات المنتسبات وقدمن من خلال المبادرة صورة كبيرة لروح العطاء والمبادرة الإنسانية المتأصلة في ثقافة المجتمع الإماراتي وهذا ما نطمح إليه فتكريس قيم الخير في نفوس الفتيات يؤسس جيل قادر على الإبداع والعطاء.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي لقد حرصنا ومنذ الانطلاقة على ترسيخ ثقافة الشعور بالآخرين وتحمّل المسؤولية في وعي وفكر المنتسبات ..مثمنة هذه الخطوة التي تترجم على أرض الواقع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إيجاد عناصر قادرة على البذل والوقوف إلى جانب الإنسان ومعاناته في شتى الظروف فما أصاب العاصمة اللبنانية يستدعي الوقوف والدعم ونأمل في أن نكون قد حققنا ولو جزءاً من واجبنا تجاه الأشقاء في لبنان.