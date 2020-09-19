شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 طن مفرقعات.. مرفأ بيروت ينجو من كارثة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش اللبناني إنه عثر على 1.3 طن من المفرقعات أثناء بحث في مرفأ بيروت الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيء لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني"في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوجراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر".

وأضاف "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها".

ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس آب المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.