شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 طن مفرقعات.. مرفأ بيروت ينجو من كارثة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني"في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوجراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر".
وأضاف "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها".
ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس آب المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر 1.3 طن مفرقعات.. مرفأ بيروت ينجو من كارثة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.