بالوثيقة.. مجلس النواب يدعم هيئة الاستثمار الوطنية

تنشر الخليج 365، بالوثيقة دعم لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لعمل الهيئة الوطنية للاستثمار بعد تدقيق الإضبارة الخاصة بأحد مشاريع الاسكان التابعة لموظفي وزارتي الداخلية والدفاع.

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