ابرز قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة التي صدرت اليوم

اصدرت لجنة الصحة والسلامة، السبت، عددا من القرارات المهمة. ومن ضمن القرارات: -عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم. -فتح المساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد Advertisements -فتح المتنزهات ومدن الالعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد -ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء ٢٠٪ من اول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية. -العراق يمضي بالشراكة مع الصين الامارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه.

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