البرلمان ينفي ما نشر بشأن محاولة ابتزاز لجنة التعليم النيابية الكوادر التعليمية في جامعة الموصل

نفت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، السبت، ما نشر بشأن محاولة ابتزاز لجنة التعليم الكوادر التعليمية بجامعة الموصل.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تداولت احدى القنوات الفضائية مساء امس الجمعة خبرا منسوبا الى مجلس اعيان الموصل يتهم فيه رئيس واعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية بمحاولة ابتزاز الكوادر التعليمية لجامعة الموصل واهانة الحرم الجامعي".

واضافت انها "تنفي نفيا قاطعا كل ماتناولته تلك القناة الفضائية من ادعاءات وافتراءات كاذبة ومغلوطة"، مشيرة الى الى ان "تلك المعلومات لا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية عموما ولجنة التعليم النيابية خصوصا لثنيها عن اداء دورها المناط بها".