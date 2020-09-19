اللجنة العليا تقرر فتح المساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد

اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، السبت، عن اعادة فتح المساجد. وقالت اللجنة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تقرر اعادة فتح المساجد امام المصلين، مع الالتزام بالوقاية والتباعد".

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