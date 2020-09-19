خلية الإعلام الأمني: هذا ما حصل في سامراء خلال الـ30 يوما الماضية

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن نتائج العمليات في قضاء سامراء خلال الـ30 يوما الماضية.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قطعات قيادة عمليات سامراء تواصل عملياتها لملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين ضمن قاطع مسؤوليتها، فضلا عن تدمير أوكار الإرهابيين ونصب الكمائن والسيطرات المفاجئة ورفع العبوات من مخلفات عناصر داعش".

واضافت انها "تمكنت خلال فترة (٣٠) يوم الماضية، من القاء القبض على(١٢٦) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة و (١٤) متهماً وفق المادة ٤ إرهاب، كما دمرت إعداد كبير من أوكار الإرهابيين ورفعت مئات العبوات الناسفة، بالإضافة الى القيام بعمليات جرف الاشجار والقصب على ضفاف نهر دجلة والجزرات الوسطية للنهر"، مشيرة الى ان "العمليات الاستباقية والتعرضية مازالت مستمرة".