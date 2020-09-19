شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "السبت" عن تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329271 حالة.

Advertisements وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 309430 حالة. وأكدت الصحة تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4458 حالة وفاة. وقالت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 15383 والحالات الحرجة 1166 حالة

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