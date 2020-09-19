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عميل ألمانى يفضح تمويل نظام تميم للإرهاب.. فيديو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديوجراف الضوء على تورط النظام القطرى فى تمويل المليشيات الإرهابية عبر جمعية قطر الخيرية حيث نقل تقارير صحفية تتضمن تفاصيل عن المعلومات كشف عنها عميل المخابرات الالمانية جيسون جى وتعود التفاصيل الى تقارير صحيفة دى بريس النمساوية  التى نشرت فصلا جديدا من فضائح تميم، حيث أوضحت ان العميل الالمانى جيسون جى كشف عن تمويل تميم لمليشيات الحوثى.

 

وكشف ان النظام القطرى تورط فى نقل السلاح الايرانى للمليشيات باليمن من بينها طائرات دون طيار استهدفت أكثر من مرة .

 

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ولفتت الصحيفة الى ان جيسون جى رجح تجهيز الحوثيين لهجمات جديدة ضد المملكة وأكد ان السعودية لن تكون الهدف الوحيد للارهاب الحوثى كما كشف ان المليشيات الانقلابية تخطط لاستهداف البحرين بعمليات مماثلة .

 

تجدر الإشارة الى أن جيسون سلم المخابرات الألمانية ملفا يدين تميم ونظامه فى يوليو ووثائق تثبت تمويل حزب الله عبر منظمة قطر الخيرية .

 

 

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