شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى وجيران أحمد عطوان يكشفون حقيقته : "الأموال غيرته بالكامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل وخان وطنه وباعه بالمال.. هذه كلمات أهل وجيران الإخوانى أحمد عطوان، الهارب إلى تركيا، والمذيع بقناة الشرق الإخوان، وذلك بعدما تبدلت أحواله فى الأيام الأخيرة من وجوده فى مصرما أسال لعابه لدولارات القنوات الإخوانية العميلة.

واتجهت كاميرا ”الخليج 365” لقرية أخنواى التابعة لمحافظة الغربية وسؤال جيران وأقارب الإخوانى الهارب أحمد عطوان ليكشفون المستور فى رحلته، حيث قال أحد جيرانه: "خان بلده ولا كان ليه فى السكك اللى راحلها.. الأموال غيرته بالكامل وضحى بوطنه لأجلها".